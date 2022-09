Da Faraone a Miccichè: ecco i palermitani eletti nei collegi plurinominali di Camera e Senato

Ci sono tre palermitani fra gli eletti nei collegi plurinominali della Camera: si tratta del renziano Davide Faraone (Italia Viva-Azione), di Carolina Varchi di Fratelli d'Italia (eletta anche nell'uninominale) e di Valentina D'Orso del M5S. In totale in Sicilia nei collegi plurinominali per la Camera sono stati eletti 6 deputati con il M5S, 5 con Fratelli d'Italia, 3 con il Pd, 2 con la Lega, 2 con Iv-Azione e 2 con Forza Italia.

Nel collegio Sicilia 1 P01 per la Camera sono stati eletti Giuseppe Conte e Valentina D’Orso del M5S, Giorgio Mulè di Forza Italia, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, e il vicesegretario nazionale del Pd Giuseppe Provenzano. Nel collegio Sicilia 1 P02 sono stati eletti Ida Carmina del M5S, Davide Faraone di Italia Viva-Azione, Carolina Varchi di Fdi, Annalisa Tardino della Lega.

Nel collegio Sicilia 2 P01 sono stati eletti Angela Raffa del M5s, Maurizio Leo di FdI, Stefania Marino del Pd. Nel collegio Sicilia 2 P02 sempre per la Camera risultano eletti Luciano Cantone del M5S, Giuseppe Castiglione di Italia Viva-Azione, ancora la leader di Fdi Giorgia Meloni, Antonino Minardo della Lega, Matilde Siracusano di Forza Italia (battuta nell'uninominale). Nel collegio Sicilia 2 P03 sono stati eletti Filippo Scerra del M5S, Luca Cannata di Fdi e il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo.

Per quanto riguarda i collegi plurinominali per il Senato, il computo totale vede eletti 3 candidati del M5S, 2 del Pd, 2 di Fratelli d'Italia, 1 di Forza Italia, 1 di Iv-Azione, 1 della Lega. Per il M5S sono eletti senatori Concetta Damante, l’ex sottosegretaria Barbara Floridia e l'ex magistrato Roberto Scarpinato. Per il Pd sono stati eletti l’ex segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan e Antonio Nicita. Per Fdi eletti Carmela Bucalo e l’ex governatore siciliano Nello Musumeci. Per Forza Italia eletto Gianfranco Miccichè (che potrebbe liberare un posto per restare alla Regione), per Azione-Iv il leader nazionale Carlo Calenda e Nino Germanà per la Lega.