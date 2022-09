Camera e Senato: a Palermo nei collegi uninominali exploit M5S con Aiello e Bevilacqua, Varchi sul filo di lana

Nei collegi uninominali di Camera e Senato che ricadono a Palermo e provincia è partita a due fra i candidati del Movimento 5 Stelle e quelli del centrodestra. Mentre il centrosinistra fa flop.

I grillini s'impongono con Davide Aiello nel collegio per la Camera di Palermo-Settecannoli, che comprende tutto il centro della città: a spoglio concluso, Aiello conquista oltre 13 mila voti in più rispetto a Gabriella Giammanco di Forza Italia. Il sito del ministero dell'Interno - piattaforma Eligendo - riporta infatti 64.166 voti (35,86%) per l'esponente del M5S e 50.426 (28,18%) preferenze per la candidata del centrodestra. Più staccato il deputato della sinistra Erasmo Palazzotto con 36.811 voti (20,57%).

E' testa a testa tra centrodestra e Movimento 5 Stelle invece nel collegio uninominale Palermo-Resuttana-San Lorenzo per la Camera. Quando sono state scrutinate 342 delle 404 sezioni, la deputata uscente di Fratelli d'Italia, e attuale vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, è in lieve vantaggio su un altro uscente, il grillino Aldo Penna (ex socialista e radicale): 55.406 voti per la prima (35,01%) e 53.158 per il secondo (33,59%). Staccato Bobo Craxi, che portava il vessillo del centrosinistra: per lui 24.933 voti (15,79%).

Il figlio del defunto leader del Psi Bettino perde il derby elettorale giocato in terra siciliana con la sorella Stefania. La presidente uscente della commissione Esteri del Senato, schierata dal centrodestra nella sfida uninominale di Gela, nel Nisseno, è infatti ormai certa della vittoria

Nel terzo collegio per la Camera, quello di Bagheria, Saverio Romano ha ormai accumulato un vantaggio notevole sugli avversari ed è avviato all'elezione. L'ex ministro dell'Agricoltura, candidato della coalizione di centrodestra, quando mancano ancora 25 sezioni da scrutinare (340 su 365), è al comando con 49.830 preferenza (38,77%), seconda Daniela Morfino (M5S) con 34.630 voti (26,94%), terza Maria Saeli di Più Europa con 19.949 schede a suo favore (15,52%). Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord) raccoglie 14.046 voti (10,93%) ed è quarto così come tutti gli altri candidati di Cateno De Luca negli altri collegi, a conferma delle ottime performance contro le liste rappresentate dai partiti più blasonati.

Per quanto riguarda il Senato l'exploit lo fa Dolores Bevilacqua: la candidata del Movimento 5 Stelle, moglie del giornalista William Anselmo, a poche sezioni dal "traguardo" (694 su 728) è davanti a tutti con 107.156 voti (34,10%) nel collegio di Palermo. Qui la Lega aveva schierato il presidente nazionale dell'Unione italiana ciechi Mario Barbuto, nato a Catania ma residente a Bologna. Barbuto, sponsorizzato direttamente da Matteo Salvini, si ferma a 98.090 voti (31,22%). L'ex segretario dei Ds Ninni Terminelli, storico esponente cittadino della sinistra, è terzo con 59.275 preferenze (18,86%).

Tra i palermitani candidati al Senato c'è anche Raoul Russo di Fratelli d'Italia, che nel collegio uninominale di Marsala è davanti a Giuseppe Chiazzese del M5S: 127.919 voti per il primo (39,15%), 87.451 per il secondo (26,77%), quando le sezioni scrutinate sono 885 su 912.