Schifani chiama Musumeci e il governatore uscente lo ringrazia: "Con lui saremo leali"

"Ho ricevuto in serata una piacevole telefonata da Renato Schifani. Gli ho rinnovato il sentimento di amicizia e stima che ci lega da tanto tempo". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci sulla sua pagina Facebook. "L'ho ringraziato per avere sempre difeso le ragioni del mio governo, in coerenza col suo profilo istituzionale - aggiunge Musumeci -. Siamo stati i primi, con Fratelli d'Italia, a proporre ieri il suo nome e saremo leali con lui anche in questa non facile ma esaltante competizione elettorale regionale".

Intanto, Fratelli d'Italia scalda i motori "Siamo già pronti per le elezioni nazionali al fianco di Giorgia Meloni e sosterrà con convinzione e determinazione la candidatura del presidente Renato Schifani, da sempre uomo responsabile e con un profondo senso delle istituzioni, pronto al dialogo e al confronto". Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d'Italia, all'indomani della definitiva decisione della coalizione di convergere sull'ex presidente del Senato per la corsa a Palazzo d'Orleans.

"Come gruppo di Fratelli d'Italia - aggiunge - desideriamo ringraziare il presidente uscente Nello Musumeci che in questi 5 anni ha svolto un ottimo lavoro alla guida del governo regionale, attraversando anche con non poche difficoltà i due faticosi anni di emergenza Covid e restituendo dignità alle istituzioni regionali, dopo la indecorosa e inconcludente fase del governo della sinistra. Adesso il centrodestra - conclude Amata - deve lavorare unito per vincere le elezioni e dare un governo stabile in grado di guidare per i prossimi 5 anni la Regione Siciliana con il presidente Schifani, continuando sulla strada già intrapresa con responsabilità e sempre al servizio dei siciliani".