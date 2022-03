Calenda e Bonino lanciano Ferrandelli, è lui il candidato a sindaco di Azione e +Europa

Emma Bonino e Carlo Calenda lanciano Fabrizio Ferrandelli come candidato a sindaco di Palermo della coalizione formata da +Europa e Azione. Ad annunciarlo, durante conferenza stampa nel capoluogo siciliano, è stato il leader di Azione Carlo Calenda. "E' indegno che una città dell'importanza di Palermo a due mesi dalle elezioni non abbia un candidato in campo - ha detto Calenda - Ferrandelli è in campo, con una candidatura sostenuta da un programma serio e corposo". "Per me è ancora una passione" ha commentato, all'Adnkronos, Ferrandelli che già due volte ha tentato la corsa alla poltrona di primo cittadino di Palermo.

"Credo che a Leoluca Orlando vada riconosciuto il merito storico di aver rilanciato un'immagine di Palermo che non fosse più legata alla criminalità. Però esistono i cicli politici e l'ultima amministrazione è stata disastrosa", ha detto Calenda presentando la candidatura di Ferrandelli. "Se c'è un dato che è acclarato - ha aggiunto il leader di Azione - è che la destra e la sinistra hanno fallito nella gestione di questa città, nel passato e in tempi più recenti. E aggiungo: la destra ha fallito nella gestione di questa regione, con situazioni surreali come la difficoltà di presentare progetti per il Pnrr".