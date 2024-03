Disabili gravi, approvata dall'Ars la legge sul caregiver familiare

L’Ars ha approvato oggi pomeriggio all’unanimità il disegno di legge su “Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare". Lo rende noto Giuseppe Laccoto, presidente della VI commissione Salute, che è stato relatore in aula del ddl. “Si tratta di una norma di grande valore sociale - dice Laccoto - che segue quella sullo psicologo delle cure primarie, ambedue esitate con voto unanime dalla VI Commissione Salute dopo ampio dibattito e approfondimenti. Finalmente si giunge al riconoscimento giuridico di coloro che assistono gratuitamente, volontariamente e quotidianamente un parente non autosufficiente".

Oltre la metà dei casi riguarda l’assistenza di un genitore, circa il 16% riguarda invece un compagno o una compagna. "Le attività di assistenza comprendono il supporto affettivo e morale - continua Laccoto - e la gestione della routine quotidiana del paziente, l’organizzazione di visite e terapie e il disbrigo della burocrazia medica, come le pratiche di invalidità e accompagnamento. Sono lieto dell’approvazione della legge che manda un messaggio chiaro di solidarietà autentica e concreta, come Istituzione che ha il dovere di accompagnare, promuovere e sostenere chi aiuta”.

Il M5S: "Finalmente all’Ars si parla di buona sanità"

Soddisfatto anche il gruppo del M5S all'Ars. "Una buona base su cui lavorare in futuro. Il riconoscimento della figura del caregiver con ruolo centrale nel sistema socio sanitario regionale è fondamentale per tantissime famiglie e le agevolerà nell’assistenza dei loro congiunti disabili. Finalmente la sanità fa parlare di sé all’Ars in chiave positiva e non per disservizi o spartizioni”, questo quanto affermano il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca e il collega Carlo Gilistro entrambi componenti della commissione Salute dell’Ars. “C’è, però - continua De Luca - ancora tanto ancora da fare a favore dei disabili gravissimi, troppo spesso dimenticati da questo governo. Si cominci con l’emanazione del decreto attuativo per lo sportello unico per la disabilità approvato tre mesi fa con una norma a prima firma della nostra collega Roberta Schillaci di cui siamo ancora in attesa”.

“Lo sportello unico per la disabilità – dice Roberta Schillaci –agevolerà notevolmente le famiglie con disabili a carico, evitando che siano stritolate dalle pastoie burocratiche. Prevede un coordinamento tra uffici amministrativi ai vari livelli comunali e regionali, per evitare che le famiglie vengano sballottate da un ufficio all’altro, spesso anche costrette a presentare più volte la stessa documentazione. Solleciterò nei prossimi giorni l’assessore Nuccia Albano all’emanazione del decreto attuativo relativo. Ottima, intanto, l’approvazione del ddl sui caregiver cui ho avuto modo di contribuire attivamente. Si tratta di una vittoria da ascrivere trasversalmente a tutta l’Ars, cui va un grande plauso per lo spirito di collaborazione che l’ha animata”.

Pellegrino (Fi): "Un risultato per i più fragili e le loro famiglie"

"Riconoscere e supportare la figura del caregiver familiare rappresenta un modo per supportare la vita di migliaia di persone fragili che hanno all'interno della propria famiglia la migliore forma di accudimento e assistenza; significa riconoscere l'alto valore sociale di questa figura, che è a tutti gli effetti parte del sistema di cura delle persone non autosufficienti.

Con la legge di cui abbiamo approvato l'articolato, la Regione finalmente colma un vuoto e risolve alcuni problemi formali che portavano a diverse interpretazioni sul ruolo che i familiari svolgono nel sostegno alle persone non autosufficienti.

Finalmente non vi saranno più incertezze sull'applicazione anche in Sicilia delle norme sull'assistenza e sulla definizione dei Patti di cura. Siamo particolarmente come Forza Italia per aver contribuito alla definizione di questa norma e alla sua approvazione", lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'Ars.