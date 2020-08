Buoni spesa, Susinno: "Troppe pratiche ferme e cittadini vivono alla giornata"

"La misura destinata ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza Covid-19, sembrerebbe ancora ferma". Lo dice, in una nota, il consigliere comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno in merito all'erogazione dei cosiddetti "buoni spesa".

Secondo Susinno "tanti nuclei familiari cominciano a chiedere riscontro rispetto alle loro istanze avanzate attraverso il portale del Comune per avere i buoni spesa, che possono raggiungere anche le 800 euro mensili, da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità, utenze e canoni di affitto. Accedendo alla propria posizione dal portale, con pin e password - spiega Susinno - in più posizioni si riscontra 'istanza in attesa di esame preventivo e protocollazione' circostanza che preoccupa i richiedenti, costretti a continuare ad arrangiarsi alla giornata. L'auspicio e che le vacanze di agosto non fermino la macchina degli aiuti che l'amministrazione ha messo in campo in relazione alle condizioni economiche riferite al mese di giugno 2020".

"Ci sono famiglie - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - che non sanno come comporre il pranzo o la cena e restano completamente affidate ad aiuti vari di persone e associazioni del territorio. L'aiuto del Comune tramite buoni spesa per la prima misura - conclude Nicolao - ha dato sostegno a circa 13.500 famiglie pari a 50.000 persone numeri che evidenziano il bisogno che c'è città".

