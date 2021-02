Grande Migliore, Iv: "Scelta di ripresentare atto conferma che non doveva arrivare in Consiglio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La decisione della giunta comunale di ripresentare la delibera del Prusst Grande Migliore, colmandone le lacune, è la dimostrazione che quell'atto non doveva arrivare in Consiglio comunale ma essere prima oggetto di un approfondimento con gli uffici e la maggioranza. Nessuno dubita dell'importanza di questo provvedimento, che però va perfezionato per essere realmente efficace: ci auguriamo che per le prossime delibere l'amministrazione attiva metta il consiglio nelle condizioni di poter votare in serenità e senza incidenti di percorso". Lo dicono i consiglieri di Italia Viva al Consiglio comunale Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi e Carlo Di Pisa.