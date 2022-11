Ars, i gruppi di De Luca rischiano di restare fuori da 4 commissioni: "Il regolamento venga rispettato"

Lo hanno chiesto i capigruppo di Sicilia Vera e Sud chiama Nord in una nota indirizzata al presidente del parlamento. Lo Giudice: "In caso di mancato riscontro alla nostra richiesta siamo pronti a non designare alcun componente"