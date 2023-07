Cocaina a Villa Zito e auto blu, Schlein a Palermo: "Fare piena luce sulla vicenda"

"A differenza della destra che governa questo Paese, noi abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura che speriamo chiarisca ogni aspetto di questa vicenda". A margine di un convegno a Palazzo dei Normanni su "Pnrr e autonomia differenziata", la segretaria del Pd Elly Schlein, ha commentato con i cronisti l'indagine sul consumo di droga nella 'Palermo bene' che ha portato all'arresto dello chef palermitano Mario Di Ferro e che riguarda anche l'uso dell'auto blu a disposizione dell'Ars, da parte dell'ex presidente Gianfranco Miccichè, che però non è indagato.

La leader del Pd ha incontrato gli undici deputati dem all'Ars,L'incontro si è svolto nella sede del gruppo a Palazzo dei Normanni, dove si è tenuto il convegno. Con Schlein, che è stata accolta dal capogruppo Michele Catanzaro, anche il segretario regionale dem Anthony Barbagallo.

"Il Pnrr - ha detto Schlein - è un'occasione unica per l'Italia che questo governo non può farci perdere con i suoi ritardi, i suoi dubbi e con le modifiche di cui parla da nove mesi senza che nessuno sappia quali sono. Le modifiche di cui si parla purtroppo riguardano anche le infrastrutture e c'è questo rischio anche in Sicilia. Ci auguriamo che non sia questo l'intento visto che questa regione avrebbe bisogno di maggiori investimenti. Si parla del fatto che si potrebbero perdere risorse sull'elettrificazione delle reti ferroviarie, così come abbiamo già duramente contestato il progetto di Ponte di Salvini".

E ancora: "Non si può vedere il paradosso di un governo per la prima volta guidato da una donna che cancella i fondi per i nidi previsti nel Pnrr, vorrebbe dire non considerare che alcune regioni del sud segnano record negativi di occupazione femminile. Sappiamo che i nidi servono non solo a ridurre le diseguaglianze tra bambini ma anche a sostenere fortemente l'occupazione delle donne".