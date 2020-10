Amat, dalla Regione 1,7 milioni per il rimborso dei chilometri effettuati dal tram

"Stamane abbiamo consegnato nelle mani del presidente Michele Cimino il decreto dell'assessorato ai Trasporti che assegna all’Amat 1,7 milioni di euro per il servizio tramviario". Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone, oggi in visita all'Amat.

I fondi altro non sono che la quota di rimborso chilometrico per il servizio di trasporto urbano su "ferro" effettuato dall'Amat, versato dalla Regione. Lo stanziamento è stato deliberato da Palazzo d'Orleans dopo che il Comune nel piano di risanamento dell'Amat ha riconosciuto per il 2019 analogo rimborso al tram, nell'ambito delle risorse complessive finora erogate per il gommato.

"Siamo particolarmente soddisfatti - ha aggiunto Falcone - perché è la prima volta, dopo anni d'attesa, che la Regione interviene direttamente a sostegno del tram: una soluzione per la mobilità cittadina che coniuga da sempre efficienza e sostenibilità. Confermiamo così il nostro impegno a sostegno dello strategico comparto del trasporto pubblico locale". La copertura delle risorse deve ancora essere confermata per il prossimo anno.

"Ringrazio il governo Musumeci e l’assessore Falcone - ha dichiarato il presidente dell'Amat Michele Cimino - per aver mantenuto l'impegno a sostenere con risorse importanti e concrete la mobilità a Palermo".

