Un galeone nel bosco tra ciurme e pirati, come trasformare il campeggio in un'avventura ai confini del mondo

Immergersi in un'avventura ai confini del mondo, dove il limite tra verde e azzurro non esiste e in cui tutto è possibile, ma senza allontanarsi troppo da Palermo? Sembra un sogno ma non lo è. Per renderlo reale, però, servono delle caratteristiche ben precise. In primis la voglia di divertirsi, mettendosi in gioco, non fermandosi davanti a nulla e superando le proprie paure. Poi occorre attivare muscoli, cervello e senso dell'equilibrio. In fondo Joyce lo diceva: "Nella realtà le avventure non capitano a chi se ne sta a casa: bisogna andarsele a cercare fuori". Poi se non sono neanche distanti...

Vogliamo allora portarvi con noi a scoprire un mondo fatto di case sospese, galeoni nel bosco, bandiere dei pirati ed eccitanti attrazioni. Stiamo parlando del Parco Avventura Madonie, un innovativo parco di divertimenti immerso in un'area naturale protetta nel cuore di Petralia Sottana, eco-sostenibile e in grado di riconciliare con l'ambiente e la natura. Il Parco offre ai propri ospiti svariate opportunità di svago, dagli eco-sport alla didattica ambientale. Percorsi acrobatici come il "powerfan", un discesore a caduta controllata che simula il lancio col paracadute da un'altezza di 10 metri, e tante attrazioni per grandi e piccini sempre in piena sicurezza.

L'esperienza non si conclude di giorno ma prosegue anche di notte in tenda o nelle casette sugli alberi, ognuna con un tema diverso. Veri e propri soggiorni avventura unici nel panorama italiano e che prevedono formule da uno a tre giorni per una full immersion con la natura da non dimenticare. Dal Nido sull'Agrifoglio al Rifugio nel Bosco, passando per la Terrazza sul Lago, la tenda glamping e quelle sospese o in terra.

Ma la vera novità di quest'anno è la Perla Nera. Il nome ci riporta subito al magico veliero del capitan Jack Sparrow. Se quello di Piraiti dei Caraibi con le sue grandi vele nere è noto per la sua velocità. il galeone del Parco Avventura non deluderà sicuramente per le emozioni che è in grado di dare. Non è forse questo il sogno di tutti, fin da quando si era bambini?

L'accesso avviene tramite una passerella con parapetto, percorribile anche per i bambini, i passeggini e le carrozzine. Approdati sul grande veliero si avverte subito quel senso di movimento tipico delle grandi imbarcazioni. La casa è infatti costruita per vivere a pieno le emozioni di un'avventura in alto mare.

E si può immaginare di tenere testa all'Olandese Volante, cullati nei propri sogni dalla dolce oscillazione del letto, legato con delle corde al tetto. Dotato di ben 7 posti letto per ospitare un'intera ciurma, il piccolo tesoro sospeso sugli alberi gode, però, di tutti i comfort. Non manca un piccolo frigorifero e persino un bagno con una doccia. Appena svegli, poi, è possibile guardare subito fuori attraverso uno dei tanti oblò distribuiti per tutto il gioiello del mare e fare una colazione sulla terrazza panoramica da cui poter respirare tutti i profumi del Bosco del Gorgonero. Inclusi nel servizio ci sono percorsi acrobatici, orienteering, arrampicata, powerfan e tiro con l'arco.

Per chi non vuole rinunciare alla buona cucina del luogo, il Parco Avventura Madonie offre anche dei servizi di ristorazione con un'ampia area attrezzata con tavoli, panche e barbecue. Un momento di relax per nutrire corpo e mente prima di rituffarsi in una nuova avventura...