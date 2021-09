Meteo, sulla Sicilia torna l'estate: a Palermo nel weekend fino a 35 gradi

Secondo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, le nuvole e le precipitazioni dei giorni scorsi cederanno il passo a giornate prevalentemente soleggiate con temperature in aumento

La rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo darà il via a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Sicilia. Secondo le previsioni di Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, le incessanti e ingenti precipitazioni dello scorso weekend cederanno il passo a giornate prevalentemente soleggiate con temperature in aumento su tutta la regione.

Nello specifico, già a partire da martedì, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque, fatta eccezione per il passaggio di nubi alte e stratificate durante le ore pomeridiane, comunque non in grado di dare precipitazioni. Mercoledì e giovedì sarà ancora il sole il grande protagonista delle vicende meteorologiche sull’isola; il bel tempo, stando alle odierne emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, potrebbe protrarsi fino al prossimo weekend. Le massime potranno raggiungere picchi di 33/34°C nella seconda parte della settimana.

Sulla città di Palermo la settimana trascorrerà all’insegna del tempo stabile e soleggiato per la presenza dell’alta pressione subtropicale. Le temperature saranno in aumento: minime comprese tra 22°C e 25°C, massime tra 28°C e 31°C tra martedì e giovedì, fino a 34/35°C nel prossimo weekend.