Meteo, bel tempo fino alla Vigilia: poi però arriverà la burrasca di Natale

Bel tempo fino alla Vigilia, poi arriverà la burrasca di Natale. A confermarlo è Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. "Avremo condizioni meteorologicamente tranquille sulla Sicilia con sole prevalente o al più cieli a tratti irregolarmente nuvolosi, ma basso rischio di pioggia. Questo durerà almeno sino alla Vigilia di Natale".

Ferrara però avverte: "A Natale tuttavia si vedranno i primi segnali di cambiamento per una perturbazione fredda in arrivo dal Nord Europa che determinerà un peggioramento con piogge e rovesci specie in serata a partire dal trapanese, palermitano, agrigentino, in progressiva estensione verso ennese, ragusano, messinese. La fase clou del maltempo è attesa tuttavia a Santo Stefano, quando avremo piogge, rovesci e temporali su gran parte dell'Isola, specie sul versante tirrenico dove saranno possibili anche grandinate. Il tutto accompagnato da venti anche forti di Ponente e Maestrale, con raffiche di oltre 70-80km/h e mareggiate sulle coste più esposte. Da segnalare inoltre un tracollo delle temperature, tanto che la neve potrà spingersi a tratti fin sotto i 1.000-1.200 metri in particolare su Madonie, Nebrodi, Peloritani".

Domenica previsti ancora rovesci sul versante tirrenico dell'Isola, mentre sul comparto meridionale avremo maggiori aperture. "Non sarà tuttavia finita qui - conclude Ferrara di 3bmeteo.com - altri passaggi piovosi sono attesi nei giorni a seguire fino a Capodanno, con rovesci pur alternati a parentesi più asciutte e soleggiate. In questa fase le temperature saranno però in deciso aumento, per richiamo di venti di Scirocco e Libeccio".