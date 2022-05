Meteo: bel tempo fino a venerdì mattina, poi arriva una nuova perturbazione con piogge e temporali

Alta pressione in rimonta sulla Sicilia durante i prossimi giorni, quando sono attese condizioni di stabilità atmosferica con ampi spazi di sereno su tutte le province. "Qualche innocuo annuvolamento - spiega Gaetano Genovese di 3bmeteo - interesserà solo i principali comprensori montuosi con locali acquazzoni. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nei valori massimi con picchi fino a 25°C-27°C nei valori massimi. Nel fine settimana invece, stando alle odierne emissioni dei principali modelli di previsione del tempo, una nuova perturbazione collegata ad un centro di bassa pressione in evoluzione da ovest verso est, riporterà le piogge su gran parte dell’isola, dove non mancheranno anche episodi temporaleschi. Le temperature - conclude il meteorologo - proprio per effetto della perturbazione, subiranno un graduale calo fino a riportarsi su valori in linea con le medie tipiche per il periodo o lievemente al di sotto".

Meteo Palermo

Ampi spazi di sereno e temperature tipicamente primaverili sulla città di Palermo almeno fino alle prime ore di venerdì per la presenza dell’alta pressione. Nel fine settimana invece, una perturbazione in arrivo da ovest porterà piogge e temporali sulla città con temperature in calo. I valori massimi arriveranno a sfiorare i 26°C durante le giornate di mercoledì e giovedì, mentre nel fine settimana non varcheranno la soglia dei 20°C.