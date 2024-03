Lo Scirocco soffia ancora più forte su Palermo, vigilia di Pasqua con raffiche di vento

Non solo lo Scirocco, un caldo oltre la media e la sabbia nell'aria. Palermo, come un po' tutta la Sicilia settentrionale, si apprestano a fare i conti anche con le raffiche di vento. La Protezione civile regionale nel consueto avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico prevede condizioni avverse per la vigilia di Pasqua. "Dalle prime ore di domani, sabato 30 marzo 2024 e per le successive 18/24 ore - si legge nell'avviso - si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, mareggiate lungo le coste esposte".

Per quanto riguarda, le previsioni, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, la giornata di sabato sarà caratterizzata da Scirocco sostenuto e picchi di 28°C sulla provincia di Palermo. Domenica di Pasqua il caldo si intensificherà ulteriormente con punte di 29°C sul Palermitano. Lunedì di Pasquetta il cielo verrà soltanto offuscato da velature e stratificazioni alte e i venti occidentali si sostituiranno allo Scirocco provocando un certo ridimensionamento delle temperature sul settore centro-occidentale della regione.