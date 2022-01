Meteo a Palermo, in arrivo correnti dal Nord Europa: attesi pioggia e forti venti

Dopo una domenica in compagnia di tempo stabile e perlopiù soleggiato su gran parte della Sicilia, eccezion fatta per qualche residuo annuvolamento sui settori tirrenici, un nuovo peggioramento del tempo si farà strada a inizio della prossima settimana, portando maltempo anche sull’Isola. "Tutta colpa di nuove fredde correnti dal nord Europa che - spirga il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo - a partire da lunedì dilagheranno sulla nostra Penisola, innescando una circolazione depressionaria che nei primi giorni di febbraio attraverserà le regioni centro meridionali con piogge, venti forti, mareggiate e nevicate".

Nel dettaglio della Sicilia i sostenuti venti di Tramontana lasceranno gradualmente spazio a venti ancora più sostenuti di Maestrale-Ponente che tra lunedì e martedì investiranno l’Isola con raffiche anche superiori gli 80-90 km/h. Già lunedì assisteremo a un aumento delle nubi sui settori occidentali e meridionali della regione, ma sarà martedì che le piogge, i temporali e i rovesci interesseranno soprattutto il comparto centro settentrionale con fiocchi di neve in calo sin verso gli 800-900 mt di quota, a tratti anche più in basso durante i fenomeni più intensi. Mercoledì ancora qualche fenomeno possibile sui settori tirrenici e attorno allo Stretto mentre da giovedì tornerà il bel tempo. Temperature in calo e rischio mareggiate lungo i versanti tirrenici e occidentali.

Le previsioni per Palermo e provincia

Nella provincia di Palermo dopo una domenica soleggiata e mite con massime sino a 15/17°C, nella giornata di lunedì assisteremo a un parziale aumento della nuvolosità, specie nella seconda parte del giorno, prodromo del peggioramento che interesserà la città martedì con piogge, rovesci e forti venti di Maestrale (raffiche sino a 60/70 km/h). Migliora poi da mercoledì - assicura Mazzoleni - per una seconda parte di settimana ancora soleggiata o al più velata e ventilazione che gradualmente andrà scemando. Le temperature sono attese in lieve calo tra martedì e mercoledì, in nuovo rialzo a seguire.