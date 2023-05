Meteo, nel weekend sarà di nuovo forte maltempo: "Attesi rovesci e temporali"

Se quella di domani sarà una giornata relativamente soleggiata o comunque in larga parte asciutta, purtroppo l'ennesimo vortice mediterraneo prenderà vita dal Nord Africa e risalirà verso il Sud Italia dove acquisirà potenza. Gli esperti di 3bmeteo.com mettono in allerta: "Attenzione particolare a Sicilia e Calabria che nel corso di sabato saranno investite così da una severa ondata di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità in particolare tra pomeriggio e sera".

Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara fa sapere: "Avviso particolare per le seguenti aree: nord Catanese, tutto il Messinese Ionico-Monti Peloritani, Reggino, Aspromonte-Locride dove in 24 ore potranno cadere punte anche di oltre 150 millimetri di pioggia, se non persino oltre i 200-250 millimetri sul versante orientale dell'Etna. Il cosiddetto effetto Alcantara potrà esasperare le precipitazioni sui settori nord orientali dell'Etna, sul Peloritani e sui Nebrodi orientali. Su queste zone non esclusi dunque allagamenti e dissesti idrogeologici. Picchi locali di oltre 50-70 millimetri potranno comunque interessare anche Sicilia occidentale e in generale il versante ionico della Calabria. L'instabilità atmosferica si manterrà marcata pure nel corso di domenica con ulteriori rovesci o temporali, anche se con molta probabilità non intensi quanto quelli di sabato salvo locali eccezioni. Le temperature si manterranno chiaramente ben al di sotto delle medie del periodo".

Il ciclone richiamerà inoltre venti decisamente forti attorno al suo centro, in particolare nella giornata di sabato, quando avremo Scirocco e Levante a tratti burrascoso. Attenzione particolare a basso Tirreno e in generale ai versanti ionici, dove le raffiche potranno superare anche gli 80 chilometri orari. Contestualmente i mari risulteranno molto mossi o agitati con onde anche di oltre 3-4 metri sullo Ionio.

Il meteo a Palermo

Per quanto riguarda la situazione meteo limitatamente alla sola Palermo, ecco la situazione: "Venerdì - dice l'esperto - tempo discreto fino al pomeriggio poi nubi in aumento con qualche goccia di pioggia non esclusa in serata. Nel weekend maggiore instabilità con rovesci e temporali sparsi, a carattere di intermittenza, accompagnati da un calo delle temperature soprattutto domenica. Venti a tratti sostenuti di scirocco prima, di levante poi".