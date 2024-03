Monte Pellegrino, 30 ragazzi piantano piccoli alberelli nelle aree di Monte Pellegrino colpite dagli incendi

Sabato scorso (16 marzo), più di 30 ragazzi hanno impiegato la mattinata piantando tanti piccoli alberelli in una valle ormai spoglia di Monte Pellegrino, devastata dagli incendi che hanno colpito il monte dei palermitani. I giovani, mossi dall’amore per la propria terra e dalla voglia di cambiarla e migliorarla, si sono presi cura di un luogo meraviglioso, hanno riempito di sorrisi e amore il silenzio di quella valle isolata.

"Abbiamo piantato molteplici specie di piante della macchia mediterranea - raccontano Pietro Guzzardi e Antonio Tamassia - tra cui alberelli di leccio, frassino, bagolaro, alloro e altro. Dopo gli incendi della scorsa estate infatti ci siamo mossi velocemente per organizzare un’attività di piantumazione di alberi insieme al nostro gruppo studentesco FaSe. L’obiettivo era quello di ridare vita alle montagne che abbracciano la nostra città, che col passare degli anni a causa dei roghi stanno morendo lentamente, nel silenzio delle persone che sembrano indifferenti e nel disinteresse delle istituzioni che non si preoccupano di effettuare una buona prevenzione contro gli incendi. Abbiamo contattato i Rangers D’Italia - concludono - che subito hanno accolto la nostra proposta con grandissimo entusiasmo, fornendoci un centinaio di alberi e tutti gli attrezzi per l’attività".