Ceipes partecipa al "Career day Unipa" per incontrare studenti e laureati

È in programma per mercoledì 10 maggio, dalle 10 alle 17, il Career Day d’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo. Il Ceipes – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo parteciperà all'evento di orientamento, durante il quale i responsabili aziendali e le Risorse Umane del Ceipes incontreranno gli studenti laureandi e laureati dell’Ateneo che parteciperanno per conoscere le realtà locali e lavorative della città. Nata nel 2007 a Palermo, da un gruppo multiculturale di giovani, il Ceipes lavora da 15 anni, a livello locale e internazionale, nel campo dell’empowerment, dell’innovazione e dell’educazione non formale e formale di giovani e adulti.

Un team di più di 45 persone, giovani under 40, opera quotidianamente nel campo dell’euro progettazione, portando avanti progetti che riguardano diverse tematiche come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, l’imprenditorialità, i diritti umani e civili, la cultura, il design, il benessere e la disabilità. Sarà possibile incontrare e conoscere il Ceipes, durante l’evento, dalle 10:00 alle 17:00 del 10 maggio, all’Edificio 19 del Campus Universitario di Viale delle Scienze. Per conoscere meglio la realtà e tutte le attività del Ceipes, visita il sito web www.ceipes.org e le pagine social ufficiali su Facebook, Instagram e LinkedIn.