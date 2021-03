Ceramica, virtual design e modellazione 3D: laboratori e workshop da Arèa

Nuovi workshop in presenza con Arèa. Nel rispetto delle norme anti-covid il primo laboratorio è quello dedicato alla ceramica artistica contemporanea. Seguirà il workshop di modellazione 3D e virtual design. Le presentazioni si terranno rispettivamente martedì 16 marzo e giovedì 18 marzo alle ore 16 a piazza Rivoluzione 1.

Il laboratorio

Il laboratorio di ceramica artistica contemporanea sarà tenuto dai maestri artigiani di Arèa. Grazie alla loro guida, i partecipanti apprenderanno tutte le tecniche necessarie per progettare e realizzare un completo servizio da tavola con decorazioni ispirate a elementi pittorici dell’arte contemporanea. Il laboratorio darà l’opportunità di mettersi in gioco, acquisire nuove abilità e creare pezzi di ceramica funzionali.

Il workshop

Il workshop di modellazione 3D e virtual design di Arèa darà le basi per poter esprimere la propria creatività con la modellazione digitale tramite blender. Con il docente Yuri Alogna, i corsisti impareranno a creare modelli, opere d’arte e animazioni 3D e a realizzare progetti per videogiochi, stampa 3D, design per la casa e altro ancora.

Il workshop è rivolto a professionisti, come architetti, ingegneri, designer, 3D artist, studenti universitari o semplicemente appassionati di grafica 3D che vogliono interfacciarsi con il mondo della modellazione o della stampa 3D o ancora a futuri game-designer. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare, ma solo un computer portatile. Per iscrizioni scrivere ad arearivoluzione@gmail.com.