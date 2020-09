Scuola di cinema Piano Focale, al via il corso di regia e di tecnica di ripresa della fotografia

Una realtà ormai consolidata nel panorama cinematografico, una nuova sede e tanti progetti in campo. Ma sempre con un unico imprescindibile parametro: la qualità. La scuola di cinema indipendente Piano Focale, diretta dal regista Giuseppe Gigliorosso, apre le iscrizioni (le classi sono a numero chiuso) ai due corsi, di regia cinematografica e tecnica di ripresa-direzione della fotografia. Ventitré le materie insegnate, da docenti che sono innanzitutto professionisti del cinema, impegnati a tutto tondo con gli allievi.

I corsi

I corsi di tecnica di ripresa-direzione della fotografia e di regia si focalizzano sia sui modelli artistici e produttivi del cinema ufficiale, con budget di rilevo, che su quelli del cinema indipendente legato alle nuove tecnologie. La Scuola di Cinema Piano Focale collabora con molte produzioni cinematografiche permettendo ai propri allievi di fare esperienze di stage formativi in set di film, documentari e cortometraggi. I due corsi, a numero chiuso, interagiranno, collaborando in alcune fasi e soprattutto in quella di realizzazione dei corti di fine anno. Ognuno avrà una durata di 8 mesi con incontri 3 volte a settimana. E' consigliata la preiscrizione sul sito della scuola. Una volta compilato il modulo online si verrà contattati dalla segreteria per fissare un appuntamento. Per tutte le informazioni è possibile inviare una mail a info@pianofocalescuola.it.

Materie del corso di Tecnica di ripresa-direzione della fotografia

Direzione della fotografia

Laboratorio di direzione della fotografia – full immersion con Daniele Ciprì

Tecnologia fotografica e cinematografica

Linguaggio cinematografico

Illuminotecnica

Tecnica del movimento della macchina da presa

Laboratorio di ripresa e tecnica di illuminazione

Color correction

Tecnica di ripresa con macchine Reflex

Fotografia di scena

Storia del cinema

Macchinismo ed elettricismo

Cenni di:

Regia

Trucco

Costume

Scenografia

Produzione

Materie del corso di regia

Regia

Laboratorio di regia - full immersion con Daniele Ciprì

Aiuto regia e assistente alla regia

Linguaggio cinematografico

Tecnica di ripresa

Talè – lo sguardo cinematografico (Regia 2)

Storia del cinema

Analisi del film

Segretaria di edizione

Produzione

Sceneggiatura

Montaggio

Cenni di: