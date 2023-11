U2 night al Dorian con i Walk On, una serata di musica con la tribute band

Giovedì sera, una delle location che non ha bisogno di presentazione, il Dorian di Via Rosario Gerbasi 6 a Palermo si trasformerà in un locale di Dublino ospitando i Walk On, una band che dal 2012 rende omaggio a una delle icone più rappresentative della musica Pop Rock internazionale, gli U2. Sarà una buona occasione per trascorrere insieme un paio d'ore cantando e ballando i maggiori successi della band.