Dieci anni di musica in un concerto: Francesco Gabbani in piazza a Monreale

In attesa del tour nei palazzetti che prenderà il via il 19 dicembre 2024 dal Forum di Milano, Francesco Gabbani terrà, questa estate, alcuni concerti sulle isole, in selezionate location scelte dal punto di vista di interesse storico, artistico e culturale. Ogni concerto sarà un'occasione per valorizzare il luogo che ospiterà il concerto e per riscoprire dei gioielli di arte ed architettura che faranno da sfondo agli eventi.

Francesco Gabbani sarà il 2 maggio a Monreale in Piazza Guglielmo II. Accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso), Marco Baruffetti (chitarra) e Leonardo Caleo (chitarra), Francesco Gabbani presenterà uno spettacolo che racchiude dieci anni di musica, dai suoi primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti. Sarà anche l'occasione per ascoltare qualcosa di nuovo perché Gabbani pubblicherà, a breve, il primo tassello del suo nuovo progetto discografico.

Francesco Gabbani è un cantautore, polistrumentista e artista multiplatino e nasce a Carrara (MS) nel 1982. Nella sua carriera ha pubblicato cinque album in studio collezionando 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. E' autore di grandi successi come “Amen” (platino), con la quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino), con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria ‘Big’, "Tra le granite e le granate” (2 dischi di platino), “Viceversa” (2 dischi di platino) classificatasi seconda al Festival di Sanremo nel 2020 e “Spazio Tempo” sigla della serie televisiva “Un Professore”. Con i suoi brani supera le 700 milioni di visualizzazioni su YouTube.