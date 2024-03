La scultura raccontata, un viaggio itinerante dietro le storie dei fratelli Civiletti

Un esclusivo viaggio artistico-sentimentale, in programma nelle sole date del 7 e 21 aprile, tra scenari e atmosfere della Palermo di fine XIX secolo - metropoli ricca e affascinante, salotto culturale e galleria d'arte "en plein air" - raccontate attraverso storie e retroscena delle opere dei fratelli scultori Benedetto e Pasquale Civiletti.

Grazie a due ciceroni d'eccezione, Emilia e Germana Mulé, eredi della famiglia Civiletti e custodi della loro memoria storica, artistica e umana - sarà possibile rivivere, tappa dopo tappa, aneddoti e ricordi della "golden age" palermitana. La partecipazione è valida esclusivamente su prenotazione da effettuarsi al 320 2267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "La scultura raccontata - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative non saranno presi in considerazione il "parteciperò" su Facebook né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.

L'evento è un racconto itinerante da non intendere come visita guidata o tour turistico. Lo stesso è a numero chiuso, riservato ad un massimo di 25 partecipanti. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate, ideate e/o proposte da TACUS, sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio immateriale, storico e culturale. “La scultura raccontata: i fratelli Civiletti” è un percorso originale ideato da Germana Mulé per Tacus Arte Integrazione Cultura.