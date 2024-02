Palermo erotica, dalla legge Merlin a bocca di rosa: la passeggiata itinerante

Nuovo appuntamento, sabato 2 marzo, con "Palermo erotica", la passeggiata raccontata, ideata e proposta da Tacus, sull'evoluzione del fenomeno e nei luoghi del meretricio in città all'indomani della Legge Merlin e la chiusura delle case di tolleranza.

Tra nuovi scenari, vecchie dinamiche e antichi pregiudizi, si delinea il perimetro di una Palermo "proibita", peccaminosa e libertina, fatta di storie d'amor profano e passioni clandestine, di vite vissute all'ombra di fame, umiliazione e dolore. Lungo il nuovo perimetro del piacere, un itinerario per analizza, tra aneddoti, testimonianze e curiosità, le dinamiche socio-economiche intorno al fenomeno della prostituzione e la condizione femminile a dal 1958 ad oggi.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Palermo erotica - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx). Per ragioni organizzative non faranno fede il parteciperò su Facebook né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.

L'evento è un racconto itinerante da non considerarsi come visita guidata o tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali o affini né descrizioni di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, meteo avverso o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.