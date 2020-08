TerrAmare, ogni martedì due itinerari culturali con degustazioni alla scoperta di Terrasini

Il comune di Terrasini con la collaborazione dei volontari dell'associazione a tutta vita e della Pro loco, ha realizzato il primo progetto interamente dedicato ai beni culturali e naturalistici del territorio: due itinerari che coinvolgono i siti più importanti. Dal 18 agosto al 22 settembre percorsi storic-oartistici e paesaggistici con degustazioni di prodotti tipici.

Due itinerari culturali con guide esperte per far scoprire o riscoprire le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del territorio di Terrasini. Tutto questo è TerrAmare. I due itinerari sono “Arte e storia” e “Cultura e tradizione”, entrambi previsti nel pomeriggio con partenza alle 15.45 e della durata di circa 4 ore. Comprendono visite a luoghi di interesse storico e culturale come il Museo di Palazzo d’Aumale e Villa Fassini e paesaggistico come la Riserva naturale orientata di Capo Rama e La Grotta Perciata. I tour prevedono anche degustazioni di prodotti tipici grazie a delle tappe al Pastry Lab della Pasticceria Palazzolo, al caseificio Giglia e all’Orto Myo.

Itinerario arte e storia

Il tour della durata di circa 4 ore prevede un percorso a piedi attraverso il centro storico e il suggestivo lungomare di Terrasini, non mancherà la visita guidata all'interno del museo palazzo d'aumale e una deliziosa degustazione al pastry Lab Palazzolo.

Itinerario natura e tradizioni

Il tour prevede spostamenti in pulmino e oltre alla visita guidata all'interno del museo palazzo d'aumale dopo anni di chiusura darà la possibilità ai turisti di visitare la bellissima villa fassini, famosa per il suo stile liberty, anche in questo percorso vi saranno degustazioni presso il caseificio giglia e l'azienda orto myo. Si concluderà, infine, con una visita al tramonto nella spettacolare riserva di Capo Rama.

“Iniziative come queste, che puntano a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio – spiega Massimo Zerilli, presidente della Pro Loco Terrasini – sono al centro della missione di una Pro Loco. I due percorsi entrano nel cuore delle bellezze di Terrasini rivelando nel corso di un pomeriggio la poesia, l’arte e la cultura contenute nei luoghi simbolo della nostra città”. Per prenotare e chiedere informazioni visitare il sito https://terrasiniterramare.it/