Stereo-tipi, theatrical dinner show con Benny Aiello e Silvia Messina al Wanderlust

Le attrici Benny Aiello e Silvia Messina propongono una rivisitazione dei monologhi tratti da “Accessories” dell’autrice Gloria Calderon Kellet.

I monologhi, principalmente al femminile, raccontano in chiave ironica le vicende personali (e non) di diversi personaggi, che probabilmente oggi verrebbero considerati dei veri e propri stereotipi. Le attrici invece, decidono di stravolgere i personaggi che interpreteranno rendendoli più contemporanei:si passerà dalla casalinga disperata incastrata nella cornice di “donna-madre-moglie” alla venditrice invadente, a porta a porta, che oggi invaderebbe attraverso i social come una vera influencer, per continuare poi con una sposa omosessuale in difficoltà durante le proprie nozze.

