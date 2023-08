Stefano Piazza e le selezioni musicali di Silvio Randazzo allo stand Florio con Dorian

Un sabato sera tutto di risate e musica con due professionisti di entrambi i settori. Stefano Piazza porta il suo show “Stampatello musicale” il 26 agosto allo Stand Florio in via Messina Marine 40. La serata inizierà alle 20 con ingresso a pagamento con la formula apericena con Drink a 30 euro. Dalle 22 ingresso a 15 euro per assistere allo spettacolo con drink.

Alle 21,30 salirà sul palco Stefano Piazza, con un monologo intrigante e divertente, che con umorismo prende spunto dalla lingua siciliana ponendola al centro della vita quotidiana. Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo che porterà il migliore sound del momento e non solo.

L’appuntamento è organizzato da Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.