Stand Florio con E-state 2023: appuntamenti al giardino di Donna Franca

Menfi, Capitale Italiana del Vino 2023, protagonista con le sue eccellenze del territorio per la seconda tappa di Viaggi di Gusto, la Sicilia da bere e da gustare tra immagini, musica, parole e degustazioni che si svolgerà giovedì 27 luglio dalle 21 nello splendido scenario del “Giardino di Donna Franca” allo Stand Florio di Palermo.

Si potranno ammirare le immagini di Menfi, fornite dalla Fondazione Inycon presieduta da Marilena Mauceri, dove distese di vigneti, dalle spiagge fino alle dolci colline raccontano l'essenza di un territorio che è riuscito ad integrare, valorizzandolo, agricoltura di qualità e turismo enogastronomico. Ambasciatori di Menfi, i vini Mandrarossa, innovativi, mai banali, un progetto con i suoi 500 ettari dei migliori vigneti dei seimila ettari di Cantine Settesoli che si estendono dal mare ai 440 metri di Contessa Entellina e che coinvolge 175 soci, la top gamma di Cantine Settesoli, viticoltori dal 1958.

“La Sicilia che non ti aspetti” declinata nei calici e raccontata da Roberta Urso, responsabile Pubbliche Relazioni e Comunicazione. A Menfi, l'antica Inycon, si innesta innovazione e tradizione con la terza generazione di casari della Masseria Interrante, dove Michele, 29 anni, avvocato di professione e casaro per passione, è produttore di Vastedda del Belìce, presidio Slow Food. A “Viaggi di gusto”, Katia Russo, 21 anni, terza generazione di olivicoltori di Nocellara del Belìce e di Biancolilla, porterà anche i suoi saponi realizzati hand made a base di olio evo dell'azienda di famglia, Tenute Katiù che profumati al sandalo o al mandarino, sono un toccasana naturale per la pelle.

Un brand tutto al femminile. Last but not least, Melchiorre Ferraro, Ferraro Bio Farm di Santa Margerita Belìce, quarta generazione di un'azienda custode, riconosciuta a livello internazionale, di una delle più antiche e rinomate varietà di grani antichi siciliani, Giustolisa, con i loro prodotti top garanzia di gusto&benessere. Lo chef Gaetano La Mantia dello Stand Florio cucinerà live la pasta con i grani bio autoctoni della Ferraro Bio Farm e, tra le prelibatezze, immancabile il suo pane al cioccolato con frutta secca. Colonna sonora del tour, la giovane cantante Fatima Aurioles ( Ingresso 15 euro. Info e prenotazioni al 351 5702022).

“E-state 2023” continua allo Stand Florio, venerdì 28 luglio alle 22,00 con lo spettacolo “Genesis live”.In scena gli Oberon- Genesis tribute band per ripercorrere le emozioni di uno dei live più famosi della storia del progressive rock della prima metà degli anni Settanta quando c'era alla voce, l'estroso Peter Gabriel.I Genesis sono sempre stati sinonimo di teatralità, di capacità di fondere la musica con le immagini, precursori della multimedialità e di una forma concerto superiore alla semplice esecuzione dei brani in repertorio.Protagonisti indiscussi dell’esperienza progressive, dal 1970 al 1975 i Genesis hanno perfezionato il teatro rock portando in concerto storie surreali, vicende fantascientifiche, fughe nella mitologia e soprattutto maschere, travestimenti e scenografie uniche nel loro genere.

Gli Oberon propongono per l'occasione una scaletta comprendente l'album dal vivo "Genesis Live" con l'obiettivo di trasformare la magia di quel disco in realtà. Gli Oberon sono: Joshua Ross (voce e chitarra), Stefano Siragusa (chitarra), Giuseppe Bertini (tastiere e cori), Marcello Castellucci (basso), Daniele Modica (batteria). Una Per l'occasione, la band è accompagnata dal flauto traverso del Maestro Benedetto Basile Una serata curata nei minimi particolari, a 360°!

(Biglietto 15 euro acquistabile su www.vivaticket.it o direttamente al botteghino). In occasione del concerto degli Oberon , allo Stand Florio è possibile fare apericena dalle 19,30 alle 21 (Biglietto 15 euro piatto unico ed acquistando anche il biglietto dello spettacolo degli Oberon, è inclusa la bevanda). Lo Stand Florio, dal martedi alla domenica dalle 19,00 alle 21, 00 apericena con taglieri di carne e/o di pesce (Costo 15 euro esclusa bevanda). Su prenotazione è possibile cenare. Dalle 22,00 loungue bar. Allo Stand Florio, accarezzati dalla brezza del mare, vivi “l'E-state 2023” nella magia di un luogo dove la Storia dei Florio è diventata leggenda.