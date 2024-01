Al Re Mida casa cultura lo spettacolo gratuito per bambini "Aiutiamo Peter Pan"

E se, improvvisamente, ci ritrovassimo di fronte ad uno dei personaggi delle fiabe che più amiamo? Principesse? Cavalieri? Draghi? È quello che accade, durante uno dei suoi soliti pomeriggi frenetici, a Pasquale, un buffo commesso di un supermercato, che ritrova, all’interno del suo adorato carrello, Peter Pan, che volando tra la fantasia di un bambino e l'altro, si è ritrovato in una nuova storia senza saperne nemmeno il perché.

In scena, al Re Mida - Casa Cultura, in via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo), a Palermo, la Compagnia Meraviglioso metterà con lo spettacolo per bambini "Aiutiamo Peter Pan". Appuntamento mercoledì 3 gennaio, alle 17.15. Ingresso gratuito. L’evento è inserito all'interno del programma, realizzato dal Comune di Palermo, in occasione delle festività.

Tra Peter Pan e Pasquale nasce una bellissima amicizia, attraverso la quale si aiuteranno nei loro compiti più ardui: Pasquale chiederà a Peter Pan di rendere con la sua magia Lucrezia e Matteo, i suoi colleghi del supermercato, più allegri e divertenti, facendoli arrivare sul palco travestiti da tantissimi personaggi fantastici; mentre Peter Pan si affiderà al suo nuovo amico per cercare di capire a chi appartiene la sua storia. Tra musica, personaggi coloratissimi e l'essenza vera del Natale ha vita nasce storia di amicizia e amore che conquisterà i più piccoli.