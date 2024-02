"Il 20 novembre" di Lars Noren, Gabriele Gallinari in uno spettacolo al Teatro Libero

Gabriele Gallinari è il protagonista di “Il 20 novembre” di Lars Norén, diretto da Beno Mazzone, una produzione Teatro Libero che debutterà il 29 febbraio alle 21.15 (con repliche l’1 e il 2 marzo).

Lars Norèn trae spunto da due fatti di cronaca accaduti a Columbine negli Usa e a Emstetten in Germania. In quest’ultima scuola il 20 novembre del 2006, da cui il nome dello spettacolo. In entrambe le storie “protagonisti” sono studenti che hanno massacrato compagni e professori. Il testo non vuole ripercorre le terribili vicende di cui i media si sono largamente occupati, ma vuole mettere in luce i comportamenti giovanili, testimonianza di un chiaro malessere e della fragilità dei ragazzi.

E per questo motivo il Teatro Libero di Palermo ospiterà matinée aperte a circa 10 scuole del territorio per coinvolgere studenti (oltre 1.500) e insegnanti per poter dialogare su argomenti tanto attuali ma non sempre evidenziati. Le matinée a partire dal 26 febbraio e fino al 15 marzo.

Attento osservatore della realtà contemporanea e delle possibili deviazioni della mente umana, Norén si interroga su tali abissi di orrore, chiedendosi quale sia l’origine di questa nuova forma di guerra civile scatenata (e annunciata) da un giovane contro sé stesso e il mondo circostante. Un testo durissimo, violento, che non spiega, non consola e non fa morali, preferendo addentrarsi tra le pieghe di un disagio che chiama in causa tutti noi, evidenziando soprattutto il problema della cultura o della sua assenza che scatena questo orrore.