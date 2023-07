Depeche Mode tribute, gli Sneakers e Francis the Drummer live al Parco Villa Pantelleria

Il 22 luglio alle 21 al Parco Villa Pantelleria, in vicolo Pantelleria, 10, appuntamento da non perdere per gli appassionati dei Depeche Mode con gli Sneakers, Depeche Mode Tribute Band, e Francis The Drummer.

Una serata indimenticabile per gli amanti del Rock e della buona musica.

Acquista i Biglietti in prevendita su tickettando:

https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/event/27382

Poltronissime esaurite, poltrone disponibili €15 più costi di prevendita.