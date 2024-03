Rocky horror picture show al Noz

All’interno dello Spazio Noz - Nuove Officine della Zisa, ai Cantieri Culturali della Zisa - il 23 marzo alle ore 21 il regista Andrea Alletto porterà per la prima volta in Sicilia il celebre “Rocky horror picture show" nello storico format teatrale partecipato e interattivo che da diversi anni viene proposto con continuità a Milano riscuotendo grande successo. Sarà proiettato in sala il film cult girato nel 1975 con l'animazione della compagnia teatrale Velvet Darkness che coinvolgerà gli spettatori in quel fenomeno – tipico di questo spettacolo – che li indurrà a partecipare attivamente durante il musical di Richard O'Brien, sulle trascinanti note del Time Warp e l'ironia dei suoi personaggi. Da decenni esiste un “protocollo” dello stesso pubblico per partecipare allo Show e consiste nel vestirsi a tema con lo spettacolo, nell'urlare battute e nel portare da casa degli oggetti per interagire con le scene.

Ecco gli oggetti principali:

QUOTIDIANO – da usare durante il temporale per coprirsi dalla pioggia.

PISTOLE AD ACQUA – simulano il temporale in scena.

LUCI – Durante la canzone ‘Over at the Frankenstein Place’, il verso “…there’s a light” dà il via all’accensione delle luci (torce o accendini o qualsiasi altra cosa a disposizione).

PARTY MAKERS - Trombette, fischietti, maracas o quant’altro si possa usare per fare rumore dopo il monologo di Frank prima della creazione di Rocky.

STELLE FILANTI – da lanciare quando Frank sposa Rocky.

CARTE DA GIOCO – o qualsiasi altro tipo di carta. Quando durante ‘I’m going Home’ Frank arriva al verso “…cards for sorrow, cards for pain” il pubblico le lancia in aria.



Per lo show ci saranno 100 posti a sedere numerati e un ticket da 10 euro acquistabile presso NOZ - Nuove Officine Zisa , (Via Paolo Gili 4, Palermo). Lo spettacolo avrà inizio alle 21:00. Per l'occasione Noz organizza un aperitivo rinforzato a tema e animato dalla compagnia teatrale che inizierà alle 19. Il costo dell'aperitivo è di 20 euro a persona, è facoltativo ma la prenotazione è obbligatoria. Chi partecipa all'aperitivo riceverà un omaggio artigianale made in Noz come ricordo dell'evento.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

info@nuoveofficinezisa.com

Whatsapp 3297364500

www.facebook.com/nuoveofficinezisa

https://www.instagram.com/nuoveofficinezisa/