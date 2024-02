Road to Oscar, la maratona di film al Rouge et Noir: domenica mattina "Barbie" e "Paste lives"

Secondo appuntamento al Rouge et Noir con "Road to Oscar": un viaggio lungo un mese che condurrà alla notte degli Oscar. Verranno proposti o riproposti in sala in V.O.S. 10 tra i film candidati agli Oscar nelle sezioni Miglior film e Miglior film internazionale.

Una nuova formula per questa iniziativa, proiezione la domenica mattina alle 10:30 con colazione in sala (per chi desidera, ovviamente). Acquistando il biglietto del film si potrà infatti fare colazione al cinema, con una selezione di prodotti scelti, anche portando caffè, succo di frutta, brioche o cornetto in poltrona davanti al grande schermo. Gli spettatori che intendono fare colazione prima dello spettacolo devono arrivare al cinema non oltre le 10.

Domenica 18 febbraio alle 10:30 "Past Lives" di Celine Song e "Barbie" di Greta Gerwigh, proiezioni sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto unico, comprensivo di film e colazione, 7 euro.