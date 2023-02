I grandi personaggi della cultura raccontati in modo stravagante: "Epruno" a Villa Filippina

Al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) dal 26 febbraio arriva la seconda rassegna “Leggendo Epruno”, reading a più voci con immagini e contenuto musicale. Un format originale e scanzonato che racconta stati d’animo, sensazioni ed esperienze personali sui grandi personaggi della cultura, della politica e della società oltre che sui grandi temi di attualità in modo spesso stravagante e ha già visto undici edizioni.

Gli appuntamenti, in programma dal 26 febbraio al 28 maggio, sono degli ironici editoriali, frutto di un’attività più che ventennale di Epruno, narratore e blogger, con uno spunto di riflessione su temi impegnativi, parafrasando la “vita” attraverso “il viaggio”, le ambizioni e i progetti attraverso il “sogno” e la continua messa in discussione di tutti gli stereotipi attraverso la “pazzia” intesa nella sua forma meno patologica e più stravagante.

L’autore coinvolge nella lettura, gli amici, lettori non professionisti, autorità e personaggi autorevoli della società civile, che, in puro spirito “eprunico”, alternandosi sul palco e mettendo da parte i propri ruoli, dimenticano i loro curriculum ed accettano di essere protagonisti e spettatori ironici dello spettacolo per una sera.

Sul palco vedremo ad esempio Giovan Battista Lulli, la prima vittima-precursore di un incidente sul lavoro. Scopriremo perchè Salieri avrebbe dovuto assassinare Mozart o ancora sapremo di Beethoven conosciuto come “malucarattiruso” (persona di brutto carattere). Pochi sanno di quanto il musicista fosse un pò pettegolo interessandosi a tutto ed essendo informato di tutto malgrado vivesse nel suo isolamento e avesse grossi problemi con i padroni di casa. Ancora, cosa ci incuriosisce di uno dei massimi operisti dell’Ottocento come Vincenzo Bellini? Enfant prodige, figlio di un organista, che dimostrò sin da subito il suo amore per la musica e non solo. Gioacchino Rossini, il più apprezzato esperto di culinaria tra gli artisti del Melodramma quando smise di comporre.

Ma vi fu un periodo nel quale i grandi musicisti non solo giungevano a Palermo ma vi soggiornavano per alcuni mesi. Nel 1881 Richard Wagner sbarcò a Palermo dal vapore Simeto per dirigersi al “Grand Hôtel et des Palmes”. La famosa pianista Clara Wieck ha sacrificato la carriera per il marito Schumann e i suoi otto figli. L’amore platonico che legherà Wieck e Brahms, per tutta la vita, rimarrà soltanto tale? La grande eredità della tradizione classico - romantica sarà raccolta dalla generazione degli autori nati dal 1860 in poi fra i quali spicca il direttore d’orchestra boemo Gustav Mahler. Che tipo era il famoso Gustav Mahler?

Gli appuntamenti sono in programma nelle domeniche del 26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile e 28 maggio, alle ore 18.00, nella Sala del Planetario di Villa Filippina. Biglietti: 5 euro (singolo spettacolo), 15 euro (abbonamento ai 4 appuntamenti) oppure 20 euro (5 euro spettacolo + 15 euro antipasto, pizza e drink).