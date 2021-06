"Una donna promettente", il film che ha conquistato l'Oscar al Rouge et Noir in lingua originale

Una donna promettente (Promising Young Woman), il film di Emerald Fennell che ha stupito agli Oscar e che si è aggiudicato il premio per la miglior sceneggiatura originale ottenendo altre quattro candidature tra cui miglior film, regia, protagonista e montaggio, arriva finalmente al cinema.

A Palermo, al Rouge et Noir, sarà possibile apprezzarlo anche in lingua originale (con sottotitoli in italiano) nel primo giorno di distribuzione nelle sale, giovedì 24 giugno alle 20:30. Cassie - una bravissima Carey Mulligan - è una donna giovane, divertente e affascinante, che sembra avere avuto tutto dalla vita. Tuttavia, senza amici, ancora a casa con i genitori e con un lavoro che non lascia molte speranze, è in realtà infelice e sola. Passa le giornate a vivere un'esistenza triste ma di notte vaga per i club, fingendosi ubriaca e raccattando uomini. Ben presto però si pentirà delle sue scelte e, segnata da un tragico evento, cercherà vendetta contro coloro che l'hanno traumatizzata.

La proiezione sarà preceduta da una conversazione tra la regista e drammaturga Lina Prosa e la giornalista Marina Turco. Biglietto intero 7,50 euro, ridotto per over 65 e universitari 5 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...