Verso Efebo, al cinema Rouge et Noir "Un uomo a metà" di Vittorio De Seta

In occasione di "Verso Efebo", calendario di proiezioni di avvicinamento alla 45esima edizione dell'Efebo d'Oro - la cui 45a edizione è in programma a Palermo dall'11 al 19 novembre 2023 - mercoledì 4 ottobre alle ore 20.30 presso il Rouge et Noir si proietta Un uomo a metà di Vittorio De Seta (Italia, Francia 1966), secondo, audace e provocatorio lungometraggio firmato dall'autore palermitano, oggetto di duri attacchi dalla critica più ortodossa e inamidata (uno su tutti Gian Luigi Rondi), ma difeso strenuamente e con passione militante da Pier Paolo Pasolini, durante il suo passaggio al Festival di Venezia nel 1966.

Il giovane intellettuale Michele abbandona la moglie e piomba in un profondo malessere esistenziale. La sua concezione della vita entra in conflitto con la morale collettiva e una grave forma di nevrosi lo allontana dalla vita, dal lavoro, dal prossimo. Ricoverato in clinica, dovrà ricordare il suo passato nel tentativo di mettere insieme i frammenti sparsi della sua personalità: una madre severa e opprimente, il senso di inferiorità nei confronti del fratello sempre vincente, la guerra e l'amore giovanile per la dolce Elena sono i ricordi da cui partire per colmare il suo vuoto interiore.

"Dentro questo viluppo di sentimenti, De Seta è entrato in un modo assolutamente fuori del normale, non ha rievocato affatto l'infanzia, ha fatto accadere gli avvenimenti al protagonista adulto", scrive Pier Paolo Pasolini, appassionato sostenitore di questo film contro gli attacchi di certa critica tradizionalista. Come rileva ancora Pasolini: "De Seta si inserisce nella storia cinematografica [...] con un film di poesia. Certe volte le immagini sono così curate e belle che si arriva al limite di "sentire" che De Seta le ha fotografate, e quindi questo porta in primo piano, con violenza, lo stile".

Jacques Perrin, miglior protagonista maschile alla Mostra di Venezia 1966, è il conflittuale protagonista. Musiche di Ennio Morricone e fotografia di Dario Di Palma. Secondo lungometraggio diretto da Vittorio De Seta (del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita), questo film è dedicato a Ernst Bernhard, caposcuola della psicoanalisi junghiana in Italia, scomparso l’anno precedente, nel 1965.

La proiezione anticipa la retrospettiva De Seta che nelle prossime settimane celebrerà a Palermo il centenario della nascita del regista (15 ottobre 1923), organizzata dalla Cattedra di Storia del Cinema di UniPA, dai festival palermitani SoleLuna, Sicilia Queer e Efebo d’Oro, dalla Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia e dalla Filmoteca Regionale Siciliana del Cricd.