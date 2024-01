Per il Supercineclub del Rouge et Noir arriva "Arsenico e vecchi merletti", il film di Frank Capra

La commedia noir più celebre di tutti i tempi, antesignana di un genere, che ha fatto tremare dalle risate e contemporaneamente dai brividi di paura intere generazioni di spettatori. Mitica a partire dal titolo: Arsenico e vecchi merletti (Arsenic and Old Lace, 1944, 118 m.), lunedì 15 gennaio al Supercineclub, è firmata dall’altrettanto mitico regista Frank Capra, siciliano di Bisacquino di nascita ma ben presto emigrato negli Stati Uniti e naturalizzato americano.

La vita di Capra, che per ben tre volte ha vinto l’Oscar come migliore regista, è essa stessa una favola. La fiaba di un uomo poverissimo che con la sua forza di volontà e il suo talento è riuscito a dimostrare a se stesso che “la vita è meravigliosa” - come asserisce il suo film più popolare - e contribuendo non poco alla leggenda dell’american dream. Capra ha messo il sigillo sull’epoca dorata e felice di Hollywood.

“Arsenico e vecchi merletti” è la trascrizione cinematografica di un grande successo teatrale di Broadway, di Joseph Kesselring. Girato nel 1941, sospeso in seguito all'entrata in guerra degli Stati Uniti, poté essere presentato al pubblico soltanto nel 1944, quando terminarono le rappresentazioni a Broadway della commedia. E Capra ha mantenuto l’impianto teatrale realizzando la sarabanda di eventi della trama all’interno di uno stesso set.

Nella sera ben promettente di Halloween uno scrittore, Mortimer Brewster, un Cary Grant mai così scatenato e incontenibile, va a trovare le vecchie zie Abby e Martha (Josephine Hull e Jean Adair). Gli ci vorrà poco per scoprire che le due anziane donne hanno un loro diabolico “vizietto”: ospitare inquilini in una camera in affitto e offrire loro un vino avvelenato con l’arsenico. Per disfarsi dei corpi ricorrono all’aiuto dello squinternato fratello di Mortimer che vive con loro. La vicenda si complicherà ulteriormente con l’arrivo di un’altra strana coppia: un terzo fratello, pluriomicida, e il suo amico “dottor Einstein”.

Arsenico e vecchi merletti di Frank Capra è in programma lunedì 15 gennaio alle 17:30 in italiano e alle 21 (alle 20:30 la presentazione) in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto intero al botteghino 5 euro, 4 euro ridotto under 30.