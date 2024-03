"Tu sei Dio", alla libreria Macaione il saggio di Azima Roscaino per risvegliare le coscienze

Venerdì 5 aprile alle ore 17.30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca 102, incontro con Azima Rosciano per la presentazione del libro "Tu sei Dio. Svegliati da questo incubo, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni.

Questo saggio è un vigoroso richiamo per risvegliare le coscienze, in modo tale che l’uomo non si trasformi in una Macchina-Transumana che non avrà più con sé la scintilla divina. Il testo è diviso in tre parti. La prima analizza l’uomo contemporaneo nel suo aspetto sociale, psicologico e antropologico. La seconda propone l’analisi del corpo umano come struttura energetica, con la descrizione delle leggi cosmiche che creano le forme e la vita sulla terra. La terza parte vuole offrire al lettore alcune pratiche meditative semplici ed efficaci, in modo che la trasformazione, da uomo macchina a uomo spirituale, si possa attuare il più velocemente possibile.

A dialogare con l'autore saranno la nota conduttrice radiofonica Sara Priolo e l'editore Nicola Macaione. Durante l'incontro lo stesso Azima si esibirà con il suo flauto Bansuri insieme a Gaetano Zauner all'handpan proponendo alcuni brani di musica indiana. La vita è un unico fenomeno da celebrare, da ballare, da gioire, da abbellire con la nostra creatività. Nulla ci manca, perché noi siamo già dove dobbiamo essere. Riconoscere la nostra natura divina guarirà il pianeta Terra.

Azima Rosciano nel 1978, da poco laureato in medicina, dopo un breve periodo di lavoro ospedaliero, lascia Palermo e si dirige via terra in India richiamato da una voce silenziosa che scoprirà essere il Maestro Spirituale Osho, con il quale resterà per 12 anni fino alla sua morte avvenuta il 19 gennaio 1990.