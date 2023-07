"Mondo strano", al bookstore Mondadori del Mercato lo youtuber LorenzIst presenta il suo libro

Sul suo canale supera, e di parecchio, il milione e mezzo di follower che ogni giorno seguono il racconto delle sue mirabolanti avventure: lui è LorenzIst, 24 anni ed è uno degli youtuber e gamer più seguiti in Italia. “Mondo strano”, pubblicato da Magazzini Salani, è il suo nuovo libro.

Lorenzo Cangelosi è nato a Palermo ma vive a Cefalù; è una vera autorità per quanto riguarda Minecraft e Roblox. Il suo primo libro “Le pietre del Destino”, nel 2021 ha venduto oltre 30 mila copie; il secondo l’anno scorso “I sei regni della magia”, qualcosa di più; questo è il terzo, si intitola “Mondo Strano” e LorenzIST sarà martedì 11 luglio alle 18 al Mondadori bookstore Flaccovio al Sanlorenzo Mercato per il firmacopie. L'evento è a pass numerati: per ottenerlo, basta acquistare il volume al Bookstore e garantirsi l'accesso prioritario.

Benvenuti a Mondo Strano, dove i sogni diventano realtà e il divertimento è assicurato. O quasi... Pingu è immerso nella lettura del suo fumetto preferito, quando il campanello lo interrompe sul più bello. Il postino gli consegna una lettera, la prima in vita sua. Il messaggio nella busta, però, è ancora più strano: è composto da lettere ritagliate e contiene un invito firmato da un certo Mr. Jimbo. Lo sconosciuto promette al ragazzino una grande rivelazione, se la stessa sera si recherà al Sentiero della Corteccia. Pingu non ha idea di quello che lo aspetta, ma la curiosità è irresistibile.

All'appuntamento, però, ci andrà con i suoi migliori amici e inseparabili compagni di avventura. Muniti di torce, bussola e fiammiferi, i ragazzini si addentrano nel bosco fino a raggiungere un misterioso parco divertimenti. E’ Mondo Strano, un tempo popolato da famiglie felici e risate squillanti, ora abbandonato e spettrale. Perché Mr. Jimbo li ha attirati lì e cosa sta tramando? Il primo passo per vederci chiaro è senz'altro esplorare il posto da cima a fondo, a partire dal tendone variopinto del circo, passando per le cabine della sua vertiginosa ruota panoramica e le curve tortuose della pista di go-kart. Risolvere il mistero sarà emozionante!