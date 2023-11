Presentazione del libro "La casina reale di caccia a Ficuzza" di Giovanni Fatta

Lunedì 27 novembre ore 17:00 prima presentazione del libro di Giovanni Fatta "La Casina Reale di Caccia a Ficuzza. La fabbrica, l'arte, le cacce del re". Saluti del presidente Ance Palermo, Giuseppe Puccio. Dialogano con l'autore: Laura Anello e Sebastiano Provenzano. Appuntamento nella Sala Conferenze della sede Ance di Palermo, Palazzo Forcella De Seta, Foro Umberto I, n. 21, Palermo.

Alle falde del bosco ed incorniciata dalla dolomitica Rocca Busambra, il re Ferdinando scelse Ficuzza per edificare la splendida Casina dove risiedere, amministrare e dedicarsi ad occupazioni piacevoli. Frenetiche attività di costruzione, col coinvolgimento dei migliori architetti, ingegneri, artisti ed artigiani, trasformarono e diedero vita al luogo remoto e solitario, che si animò di una vivace comunità impegnata anche nell’allevamento e nella gestione del bosco, della caccia e dei beni del re.

Di tutto ciò gli archivi palermitani e napoletani ci restituiscono le fasi di rapido sviluppo e i momenti non sempre felici. Guardando la sorte di tante altre magnifiche aree dell’isola, non possiamo avere dubbi sul probabile destino di Ficuzza e dei suoi boschi qualora non fossero stati toccati da un destino fortunato. Un luogo fantastico che si è conservato per magia, amato e rispettato e che questo studio vuole contribuire a conoscere e valorizzare.