"L'albero dell'architettura", Maurizio Oddo presenta il suo libro al museo Salinas

Cos’hanno in comune gli alberi e l’architettura? Mercoledì 28 febbraio alle 17 al museo archeologico Salinas si presenta il libro "L'albero dell'architettura" di Maurizio Oddo, residente del corso di laurea in Architettura dell’Università di Enna Kore, docente di Composizione architettonica e urbana. Insieme con lui intervengono Caterina Greco, direttrice del museo Salinas, Aurelio Angelini, docente di Sociologia dell'ambiente e Giuseppe Barbera, docente di Culture arboree.

Sinossi

Il rapporto albero/architettura, è uno dei nodi centrali del progetto architettonico. Se è vero che qualunque circostanza sul nostro pianeta ha le piante come protagoniste, l’architettura non fa eccezione. L’uomo proviene dalla foresta che rappresenta il primo spazio/mondo che lo ha accolto. Avvalendosi di una metodologia trasversale che, oltre a nutrirsi di architettura e di progetto urbano, attinge all’arte, questo volume - un atlante dell’architettura sotto specie d’albero - individua importanti spunti che contribuiscono a spostare l’orizzonte dall’opera architettonica alla componente arborea, nella sua essenza originaria di archetipo. Il libro intreccia diversi filoni narrativi attorno all’architettura e agli alberi: analisi spaziale, meditazione estetica e scientifica, fino a toccare la tragedia della deforestazione. Uno studio comparato dei diversi modi in cui viene concepito il rapporto tra albero e opera costruita nelle “due culture”, quella della natura e quella dell’architettura, che si sviluppano “attorno” all’albero.

Nel volume sono presenti i contributi di Giuseppe Barbera, Alessandro Barracco, Brunetto De Battè, Valerio De Caro, Lorenzo Degli Esposti, Cherubino Gambardella, Emmanuele Lo Giudice, Lorenzo Netti, Mario Pisani, Fausto Provenzano, Michele Sbacchi, Danilo Serra, Marcello Sestito