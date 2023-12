"Piano on ice", alla Fiera del Mediterrano lo show-concerto di pattinaggio artistico su ghiaccio

Uno show di pattinaggio artistico sul ghiaccio accompagnato dalla musica di un pianoforte a coda al centro della pista. La nuova edizione di “Palermo on Ice”, l’evento di Natale allestito quest’anno all’interno del Padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo, si arricchisce di due appuntamenti: il 27 e il 28 dicembre andrà in scena “Piano on ice”. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Palermo.

Nella due giorni a esibirsi sarà Tommaso Bruno Lannino, giovane musicista classe 2007 che vanta già diverse partecipazioni a festival sia in ambito classico che jazz, come Piano City e Suoni Panteschi Festival: Lannino si è esibito sia a Londra che all’Amersfoort Jazz Festival in Olanda nella sezione internazionale Laureate.

Di mattina, alle ore 11, sulle note del pianoforte si esibiranno Andrea Fabbri e Sasha Di Maria con uno show di pattinaggio artistico sul ghiaccio. Gli spettacoli che andranno in scena alle 23 saranno invece accompagnati dalla musica dei 2 of Us e degli Jack and the Starlighers. Fabbri ha pattinato per più di vent’anni, praticando sia artistico che danza per poi passare definitivamente a quest’ultima disciplina, vincendo gare internazionali e partecipando a campionati europei. Di Maria, invece, ha creato il connubio danza aerea e pattinaggio in Sicilia.

La pista rimarrà aperta ogni giorno fino a domenica 14 gennaio 2024, dal lunedì al giovedì dalle 9 a mezzanotte (il venerdì, il sabato, la domenica e i festivi, apertura estesa fino all’una di notte). L’ingresso costa 10 euro per chi vorrà pattinare un’ora, 8 euro invece per mezz’ora. Il costo include il noleggio di pattini, calze monouso, igienizzazione dei pattini e posto armadietto per le scarpe. Da quest’anno, inoltre, i più piccoli potranno noleggiare panda e orsetti illuminati come aiuto-pattino. Parcheggio all’interno di oltre 6000 metri quadrati.