Oltre l'8 marzo tra vite, storie e ritratti di donne straordinarie: la passeggiata

Una passeggiata raccontata sulle tracce di una Palermo al femminile per dar voce a storie di lotte, emancipazione, resilienza, conquiste economiche, sociali e politiche; ed, ancora, a memorie di artiste, nobili, patriote, eroine e semplici cittadine che hanno contribuito a definire l’identità storica, artistica e culturale del capoluogo siciliano.

Un viaggio dal passato al presente illuminato dalla luce femminile, rimasta celata tra le pagine di una storia esaltatrice delle gesta degli uomini. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Oltre l'8 marzo - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative non faranno fede richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate né il"parteciperò" su Facebook.

L'attività è un racconto itinerante da non considerarsi come visita guidata o tour turistico. La passeggiata non prevede ingressi a siti monumentali o affini né descrizioni di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 pax, condizioni meteo avverse o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.