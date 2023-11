Passeggiata nel centro storico, tra strade e vicoli alla riscoperta delle credenze popolari

Un viaggio tra strade e vicoli del centro storico di Palermo domenica 26 novembre con raduno alle 10.15 al Teatro Cantunera di via Bara all'Olivella 10. Accompagnati dalla cantastorie Sara Cappello andremo alla scoperta di Fede, Credenze e Devozione popolare per individuare luci ed ombre di santità nella cultura palermitana. Una piacevole occasione promossa dal Movimento Pro Sanctitate di Palermo per celebrare la Giornata della Santificazione Universale, istituita sin dal 1947 dal Fondatore, il Servo di Dio e Vescovo Guglielmo Giaquinta, che già in quegli anni del dopoguerra aveva intuito la vocazione Universale alla Santità, divenuta patrimonio della Chiesa tutta con il Concilio Vaticano II.