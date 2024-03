"Parlami d'amore Mariù", il progetto dedicato alle canzoni italiane al Miles Davis

Un progetto dedicato alle canzoni italiane, dagli anni trenta ai cinquanta, che hanno fatto la storia della musica leggera dell’epoca . Delle vere e proprie hit che strizzavano l’occhio al jazz americano, in particolare allo swing. Brani di autori famosi come D’Anzi, Bixio, Kramer, Consiglio, interpretati e resi famosi dal Quartetto Cetra, il Trio Lescano o addirittura da grandi attori come Vittorio de Sica che ne fecero colonne sonore dei film in cui erano protagonisti, come “Parlami d’amore Mariù" nel film “Gli uomini che mascalzoni".

Alcuni brani furono esportati anche in America diventando molto famosi, come il caso di “Ba ba baciami piccina" (1940), di Luigi Astore interpretato in America nel 1952 da Rosemary Clooney con il titolo di Botch-A-Meche che giunse addirittura secondo nella hit parade degli USA. “Mille lire al mese", “Il pinguino innamorato", "Maramao perché sei morto", "Tuli tuli tulipan", "Un bacio a mezzanotte", sono alcuni dei brani arrangiati in chiave jazz da Benny Amoroso e interpretati dal bravissimo attore e cantante Cocò Gulotta. La formazione si completa con lo stesso Benny amoroso alla tromba, Joe Costantino al piano, Giacomo Bertuglia al basso e Maurizio Gula alla batteria.