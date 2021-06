Palermo City Retrò, a Villa Pottino l'appuntamento per gli amanti del vintage e del collezionismo

Sabato 26, dalle 16 alle 24, e domenica 27 giugno, dalle 10 alle 24, all’ interno del giardino dello storico villino liberty di via Notarbartolo 28, Villa Pottino, ritorna un grande evento: il Palermo City Retrò, un progetto nato nel 2014 e organizzato dall’Associazione Artigianando, che in poco tempo è divenuto un punto di riferimento per gli amanti del vintage e del collezionismo.

Saranno allestiti diverse postazioni grazie a cui sarà possibile ammirare e acquistare abiti, vinili, bijou vintage, modernariato e tanto tanto altro. Un tuffo nel passato passando per il presente.

Durante i due giorni ci saranno diversi momenti di condivisione musicale con la formula “artista di strada” che si svolgeranno a partire dalle ore 17:00. Uno spazio beverage darà la possibilità di sorseggiare, comodamente seduti o in movimento, della buona birra o del vino o ciò che si desidera.

Con il Palermo City Retrò si chiude anche l’ultimo fine settimana dell’Abbanniata Market, il nuovo mercato artigianale di successo, inaugurato sabato 5 e domenica 6 giugno scorsi, che si è svolto ogni fine settimana di giugno facendo registrare oltre le cinquemila presenze. Saranno presenti quindi anche spazi creativi e artigianali e spazi dedicati all arte.

Sabato 26, inoltre, a partire dalle 21:00, verrà proiettata la partita degli ottavi di finale Euro2020 Italia-Austria. L'ingresso è libero e saranno rispettate tutte le norme anticovid.



