"Il gobbo di Notre Dame": il musical Disney all'aperto al Teatro Vito Zappalà

La compagnia "Teatro e Vita" presenta venerdì 22 luglio ore 21 presso il teatro all'aperto Vito Zappalà di Mondello il Grande Musical "Il gobbo di Notre Dame" ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo "Notre Dame de Paris", con le canzoni del cartone animato Disney. Regia di Giuseppe Celesia. Coreografie di Maria Sciortino. Lo spettacolo, in scena per la prima volta in Italia, adatto sia agli adulti che ai bambini, alterna parti recitate a parti cantate dal vivo e danzate.

La vicenda è ambientata nella Parigi medievale, alla fine del ‘400, quando ogni 6 gennaio venivano celebrate 2 festività: l’Epifania e la “festa dei folli”, quest’ultima una manifestazione popolare culminante nell’elezione del “re dei folli”, ossia la maschera più brutta che per un giorno veniva portata in trionfo come un vero re per tutta la città.

Da lì prende spunto la storia d’amore tra la bella Esmeralda (rapita da alcuni zingari a pochi mesi di vita e cresciuta come una di loro) e il capitano delle guardie Febo, amante delle belle donne, nonostante sia in procinto di sposare Fiordaliso che lo ha aspettato per anni di ritorno dalla guerra.

Il fascino della bella gitana Esmeralda viene subìto anche da Frollo, il severo arcidiacono della cattedrale di Notre Dame, e da Quasimodo, il campanaro della cattedrale, brutto, gobbo e zoppo, ma con un’anima pura. Una storia piena di emozioni e di sentimenti, ma anche con momenti allegri e di festa. A fine spettacolo, i bambini che lo desiderano potranno fare una foto accanto ai personaggi del musical. Prezzo biglietti in prevendita (fino al giorno prima dello spettacolo e fino ad esaurimento): 13,00 euro per adulti (anziché 15,00 euro il giorno stesso dello spettacolo). Bambini sotto i 12 anni: 10,00 euro.