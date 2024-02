Nicola Scafidi, le foto dell'artista reporter in mostra all'aeroporto Falcone e Borsellino

Dal 29 febbraio all'aeroporto Falcone e Borsellino sarà inaugurata da Gesap con Pucci Scafidi l’antologica di Nicola Scafidi “Artista Reporter”. La mostra, visitabile fino al 30 maggio, sarà esposta all’interno dell’hub aeroportuale con un allestimento presso la stazione dei treni e un corner espositivo nell’area partenze.

Una rassegna fotografica composta da novanta fotografie, rigorosamente in bianco e nero, che raccontano la storia della Sicilia per immagini dal 1944 agli anni Ottanta, dallo sbarco degli alleati in Sicilia a Salvatore Giuliano con il movimento separatista, da Sciascia e Guttuso a Alain Delon e Claudia Cardinale sul set del Gattopardo.