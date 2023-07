Il fascino Liberty della Palermo balneare, passeggiata serale a Mondello

Mondello, il fascino liberty della Palermo balneare: passeggiata guidata serale giovedì 13 luglio ore 19.45. Un itinerario nel cuore liberty della Palermo disegnata “en plein air” se così possiamo intenderla, affacciata su uno scorcio di golfo all'imbrunire che ancora oggi racconta la bellezza se pur con la decadenza dei tempi.Villini e giardini popolano lo scenario con lo stile e una concezione che divenne un impulso a guardare l’edilizia come luogo di residenza moderno e ideale, di villeggiatura nel comfort e nell’eleganza.



Immersi in uno scenario costruito da architetti e urbanisti che ne fecero un gioiello unico nel suo genere, geniali ideatori e artefici della costruzione che lavorarono tra la fine dell’ottocento e i primi del secolo successivo: Pietro Scibilia, Giuseppe Vittorio Ugo, Antonino Lo Bianco, Ernesto Basile, Caronia Roberti. Nomi che rimangono scolpiti tra queste mura e tra la leggerezza dei moduli abitativi che diversi uno dall’altro colorano ancora oggi i viali di questo propaggine cittadina, il cui simbolo è lo stabilimento balneare recentemente restaurato che è la cartolina del golfo.

Mondello e il suo charme ancora oggi ben visibile nelle forme e nei colori, nelle architetture leggiadre, i decori floreali e i fregi che inneggiano a una leggerezza naturale.



Un percorso estetico che si snoderà tra le facciate impreziosite da ringhiere e decori in ferro battuto, ispirazioni di artisti e artigiani di un arte e di un ingegno che ha i nomi di Gregorietti e Ducrot. Ma anche l'excursus della moda e tendenze, l'evoluzione dei costumi da bagno che nel corso dell'ultimo secolo ha rappresentato in modo netto e significativo la trasformazione del pensiero e la progressiva liberalizzazione dei costumi e delle abitudini sociali.



Appuntamento piazza Valdesi

Fine percorso Stabilimento Charleston

Durata complessiva 1,30 con soste

Itinerario facile

Condotto da guida autorizzata

Possibilità di accesso con i mezzi dalla parallela del lungomare (nuovamente pedonalizzato) e parcheggio in zona

Contributo di adesione €12 - bambini €5

(la quota comprende gli auricolari personali a noleggio e una degustazione iniziale)





